Семінар з культури ідиш







Вже вдруге в цьому році в нашому Хеседі відбувся семінар по культурі ідиш. На цей раз його провела директор інституту іудаїки м. Київ Юлія Смілянська.

Культура ідиш – ще одна втрата Голокосту. Але навіть по тому, який інтерес викликає мова ідиш серед єврейського та неєврейського населення, зрозуміло, що рано зараховувати її до категорії мертвих мов. В наших силах відновити не тільки мову, а й знання про величезний пласт культури тих часів: мову, побут, театр, фольклор, освіту тощо.

Минуле народу в однаковій мірі належить кожному з нас. З часів Голокосту минуло багато літ. Нам, обкраденим і позбавленим свого коріння, дозволено бути народом, мати свою культуру. І якою вона буде – залежить лиш від нас.

Багато знань ми почерпнули того дня. Просто чудово, що є стільки справжніх ентузіастів цієї справи, здатних запалити своєю ідеєю широке коло людей. Усвідомлюючи свою історичну відповідальність, ми не дозволимо перерватися незримому ланцюжку, котрий зв’язує нас із поколіннями, що відійшли у вічність.