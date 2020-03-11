Uncategorized Майстер-клас – просто клас! Смачний майстер-клас зробили волонтерки, учасниці клубу «Бетеавон» фонду «Хесед Бешт» разом з менеджером з харчування Анжелою Таращан. Вони виготовляли і випікали гоменташі – традиційні пурімські ласощі, запозичували одна в одної способи ліплення, рецепти тіста й начинок. Що вийшло – бачите на Continue Reading

Uncategorized Пурім завітав в наш Хесед Яскраво, весело і у повній відповідності з єврейською традицією зустріла свято Пурім наша громада. У програмі – розповідь і відеофільм про свято, єврейський концерт, традиційне пурімське частування. Все, як завжди, нічого нового, адже святу понад 2300 років, але щоразу ми Continue Reading

Uncategorized Святкуємо день рідної мови Хмельниччина – толерантний край. За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в нашій області мешкають представники 90 національностей і народностей. В основному це українці, росіяни, поляки, євреї, білоруси, молдавани, румуни, вірмени. Дещо меншими за чисельністю є етнічні групи азербайджанців, угорців, Continue Reading

Uncategorized Тій драмі нема забуття… 15 лютого 1919 року в Проскурові відбулася трагедія, що забрала життя близько 1600 євреїв. Це був один з найкривавіших погромів в Україні, який отримав назву Проскурівська кривава баня. Єврейська громада зібралася біля пам’ятника жертвам погрому, щоб відзначити 101-шу річницю тієї Continue Reading

Uncategorized "Невідомий Проскурів" https://youtu.be/gPDKzdU8m3U Фільм «Невідомий Проскурів» створено журналістами 33-го каналу. У ньому розповідається про Проскурівський єврейський погром 1919 року. Continue Reading

Uncategorized Медіаграмотність Вільний, самодостатній, критично мислячий = медіаграмотний! У центрі соціальної допомоги м.Хмельницького відбувся тренінг на тему «Медіаграмотність, або як не загубитися в інформаційному хаосі». Ведуча Наталія Бхіндер, кандидатка педагогічних наук, доцентка ХГПА, викладачка, перекладачка, авторка, експертка з медіаграмотності, коуч-тренерка, розповіла присутнім та Continue Reading

Uncategorized Шабат Ту би-Шват Подвійне свято – вдвічі кращий настрій! Свято Ту бі-Шват нагадує євреям, що де б вони не жили – вони нерозривно зв’язані з землею Ізраїля. 10 лютого (15 швата за іудейським календарем) ми будемо відзначати це красиве і життєстверджуюче свято. Його ще Continue Reading

Uncategorized Пам’ятаймо в ім’я миру Катастрофу європейського єврейства і зокрема Голокост на нашій землі працівники та волонтери Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» вивчають і досліджують завжди – ця тема невичерпна. Але 27 січня для нас особлива дата. У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Continue Reading

Uncategorized ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС Асоціація благодійників України оголошує активну фазу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2020». Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів, проходить щорічно. Метою конкурсу є підтримка та розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників та Continue Reading

Uncategorized Ханука 25 Кислева к нам пришла Ханука! В честь этого события, мы решили собраться в тёплом дружеском кругу с нашими подопечными в рамках дневного центра. Мы прекрасно провели время, вначале поговорив об истории этого праздника, а также о его символизме и Continue Reading

Uncategorized Ханукальний концерт Кожного дня у нашому Хеседі відбуваються ті чи інші ханукальні заходи: ми не просто радіємо цьому чудовому святу, а ще й виконуємо заповідь максимально прославляти диво Хануки. У вівторок, 24 грудня, наші клієнти зійшлися в Центр соціальної допомоги на святковий концерт. Continue Reading

Uncategorized Ханукальний марафон розпочато! У перший вечір Хануки зібралася жіноча група проекту «Кешер», яка діє при Хмельницькому благодійному фонді «Хесед Бешт». Учасники проекту говорили про традиції свята, історію ханукального дива, повторили правила запалювання ханукії, подивилися чудове відео з анімацією на піску, пригощалися ханукальними стравами, Continue Reading

Uncategorized Відвідали святині Меджибожа Перед великим єврейським святом Ханука клієнти фонду «Хесед Бешт» відвідали святині Меджибожа. Гаряче помолилися на могилі праведника Бааль Шем Това, очистили душі від гріхів, опустили записочки з проханнями за рідних, набрали святої водички з кринички Бешта. Меджибіж – місце намолене. Кажуть, Continue Reading

Uncategorized Еврейское счастье Continue Reading

Uncategorized Традиція вітати ювілярів заведена в нашому Хеседі дуже давно. Знаємо по собі: коли в дім приходять вітальні листівки з теплими й сердечними привітаннями, вони не менше зігрівають душу, ніж подарунки від рідних людей. Красиві листівки несуть в оселі ювілярів наші найщиріші побажання. Continue Reading

Uncategorized Попрацювали плідно Майже рік в нашому Хеседі працював проект «Уроки історичної правди». Він дав можливість його учасникам весь цей період активно вивчати і пізнавати єврейську історико-культурну спадщину. В рамках проекту ми побували в святих місцях Меджибожа, Сатанова, Ямполя на могилах єврейських праведників Continue Reading

Uncategorized Клуб івриту В нашому Хеседі працює Клуб розмовного івриту. Заняття відбуваються раз у тиждень. Після п’ятого заняття наші слухачі покінчили з великим упередженням щодо древньоєврейської мови: якщо раніше вважали, що вивчити її поза івритомовним середовищем абсолютно неможливо, то тепер уже навіть заговорили Continue Reading

Uncategorized Шабат шалом! Отпраздновали шабат Участники проекта «Масорет» 29 ноября вместе отпраздновали шабат. Молодые участники группы с большим интересом учились у тех, кто постарше, как правильно омывать руки, произносить благословения на свечи, халы, вино. Разучивали и пели гимн Царице-субботе «Леха доди», дружно спели песню Continue Reading

Uncategorized Семінар з культури ідиш Вже вдруге в цьому році в нашому Хеседі відбувся семінар по культурі ідиш. На цей раз його провела директор інституту іудаїки м. Київ Юлія Смілянська. Культура ідиш – ще одна втрата Голокосту. Але навіть по тому, який інтерес викликає мова Continue Reading

Uncategorized Концерт єврейської культури Холодний листопадовий день став значно привітнішим для тих кам’янчан, які завітали в міський будинок культури на чудове свято – день єврейської культури. Його подарували громаді міста Кам’янця-Подільського працівники та волонтери ХБФ «Хесед Бешт». Знайомство з національною культурою – це завжди Continue Reading

Uncategorized Здоровий день Бажання якомога довше залишатися здоровим є у кожної людини. Проте не кожен з нас готовий змінити свій звичний спосіб життя і зайнятися спортом. Честь і хвала тим людям, котрі замислились над проблемою збереження здоров'я, подолали свою инертність і двічі на Continue Reading

Uncategorized Презентація «Штетла» №7 В нашому фонді відбулася непересічна подія: презентація літературно-публіцистичного збірника «Штетл» №7. В засіданні круглого столу з цієї нагоди взяли участь науковці, історики, священнослужителі, працівники музеїв, бібліотек, ЗМІ та небайдужа громадськість міста. «Штетл» №7 виданий в пам’ять про Проскурівський єврейський погром 1919 Continue Reading

Uncategorized Дорогие друзья! Закончилась череда осенних праздников, но по -прежнему нас радует погода и согревает тепло сердец друг друга. Вот также тепло и празднично женская группа Проекта Кешер при ХБФ " Хесед Бешт" провели шаббат и последние дни Суккота. Мира и благополучия нашим Continue Reading

Uncategorized «Окрилені рожевою стрічкою» 11 жовтня 2019р. в приміщенні Хмельницького обласного художнього музею зібралися жінки різного віку, щоб прийняти участь у арт-марафоні «Окрилені рожевою стрічкою». Захід відбувся в рамках Всесвітнього місячника профілактики та боротьби з раком молочної залози. Його підготували і провели співробітники благодійного Continue Reading

Uncategorized Сатанівський етнофестиваль зібрав талантів Наші «сивочолі дами і кавалери» (ви вже здогадалися, що йдеться про волонтерський танцювальний колектив фонду «Хесед Бешт» «Золоті роки») представили на суд глядачів два своїх танці на фестивалі національних культур «Сатанівфест». Треба сказати, що це був справжній фестиваль, а Continue Reading

Uncategorized Рош ха-Шана Наконец к нам пришёл Рош аШана! В связи с наступившим новым годом, а также в преддверии праздников, которые он «открывает», было проведено две встречи в рамках дневного центра. Здесь все мы вспомнили о традициях и обычаях, собравшись за новогодним столом, а Continue Reading

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Uncategorized «Хесед Бешт» має іменну поштову марку! Відтепер Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» має власну поштову марку. Поштові марки – це хоч і крихітні, але дуже цінні витвори мистецтва. Ними захоплюються, їх колекціонують, зрештою продають на аукціонах, інколи за шалені гроші. Наша дуже симпатична іменна марка містить зображення Continue Reading

Uncategorized Поїздка до святинь Меджибожа 22 вересня 1942 року – одна з найбільш трагічних дат в історії Меджибожа. Саме того дня в яру за селом німецькі фашисти розстріляли понад три тисячі євреїв меджибізького гетто. Традиційно працівники і клієнти ХБФ «Хесед Бешт» щороку у вересні відвідують Continue Reading