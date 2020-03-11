Пурім завітав в наш Хесед

Яскраво, весело і у повній відповідності з єврейською традицією зустріла свято Пурім наша громада. У програмі – розповідь і відеофільм про свято, єврейський концерт, традиційне пурімське частування. Все, як завжди, нічого нового, адже святу понад 2300 років, але щоразу ми очікуємо його, як найбільшого дива. Дорослі й дітвора люблять Пурім за позитив, за радість, яку він приносить, за маскарад і солодкі гостинці. Свято символізує перемогу єврейського народу над злими силами, які прагнули його знищення. Це свято душевної щедрості, віри в диво і утвердження справедливості.
ХБФ «Хесед Бешт» вдячний усім артистам, котрі зробили наше святкування незабутнім: музичному керівнику фонду Анатолію Музиці, волонтерам Кірі Нанба, Аллі Кулігіній, народному аматорському колективу гуманітарно-педагогічної академії «Подільські музики», волонтерському танцювальному колективу «Золоті роки».