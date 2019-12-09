Попрацювали плідно

Майже рік в нашому Хеседі працював проект «Уроки історичної правди». Він дав можливість його учасникам весь цей період активно вивчати і пізнавати єврейську історико-культурну спадщину. В рамках проекту ми побували в святих місцях Меджибожа, Сатанова, Ямполя на могилах єврейських праведників на братських могилах жертв нацизму в Кам’янці-Подільському, в Білогірському, Дунаєвецькому, Новоушицькому, Теофіпольському, Ізяславському та інших районах.

Ми віртуально «побували» в Ізраїлі, провели засідання круглого столу з приводу виходу в світ літературно-публіцистичного збірника «Штетл» №7, виданого в пам’ять жертв Проскурівського єврейського погрому 1919 р. В рамках проекту у нас відбувалися цікаві бесіди, кіноперегляди, дискусії.

Вчора ми зібралися востаннє в 2019 році. Закриваючи проект, ми дуже сподіваємось, що в наступному році ця вкрай потрібна робота триватиме. Пригощалися бутербродами, кавою і тістечками, вели невимушену бесіду про те, що нам вдалося зробити, на які аспекти потрібно звернути особливу увагу в майбутньому.