Пам’ятаймо в ім’я миру

Катастрофу європейського єврейства і зокрема Голокост на нашій землі працівники та волонтери Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» вивчають і досліджують завжди – ця тема невичерпна. Але 27 січня для нас особлива дата. У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН в 2005 році, ми проводимо цілу низку заходів, щоб знову нагадати нашим землякам про ту жахливу трагедію, яка спіткала цілий народ.

Почали ми день пам’яті з мітингу для колективу працівників фонду «Хесед Бешт» та патронажних сестер. Розповіли про те, як відбувався Голокост у нашій області, в пам’ять про 6 мільйонів страчених життів запалили 6 свічок.

У той же час інша група менеджерів нашого фонду працювала у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Аби вшанувати пам’ять усіх євреїв, знищених у часи Другої світової, пригадати події, що відбувалися в ті часи на території області, краще зрозуміти причини та наслідки цього страшного геноциду єврейського народу, там відбулося засідання круглого столу та була розгорнута пересувна виставка «Голокост: біль і пам’ять».

Далі події перемістилися на Хмельницький меморіал пам’яті жертв Голокосту. На мітинг зійшлися і виступили члени іудейської громади, представники Корпусу Миру в Хмельницькому, небайдужа громадськість міста.

О 15 годині до Хеседу прийшли запрошені на круглий стіл відомі історики-науковці м. Хмельницького, вчителі історії шкіл міста, в’язень проскурівського гетто Леонід Підлісний, член іудейської громади Сусанна Кац, волонтери фонду Семен Мільман і Леонід Западенко, представники ЗМІ та громадськості. Була розгорнута тематична книжкова виставка, організована працівниками обласної універсальної наукової бібліотеки. Засідання тривало 2,5 години. Це свідчить про великий інтерес до теми. Особливо цікавими були проілюстровані слайдами виступи вчителя Олега Рудого, його учениці Олени, яка глибоко досліджує тему. Такий інтерес не випадковий: в її роду було троє праведників, котрі переховували і підтримували євреїв у роки війни.

Сподіваємось, наша розмова не минула даремно, адже кожен з тих, хто працює з молоддю, виніс із засідання нові знання й ідеї і зможе впровадити їх у практику своєї роботи.

А ще 27 січня в школах міста старшокласники писали тематичний диктант. Ця подія відбулася в рамках спільно розробленого плану фонду «Хесед Бешт» та департаменту освіти. Згідно з цим планом, школярі та студентська молодь приходять до музею Голокосту на екскурсії, слухають кваліфікованих лекторів. Екскурсії триватимуть аж до Дня Перемоги. Це архіважливо, бо уроки, винесені з трагедії Голокосту, треба не лише прослухати, а й добре засвоїти, щоб не допустити повторень у майбутньому.

Увечері наш менеджер Галина Гільберг взяла участь у телепередачі «Тема дня» телекомпанії «Поділля-Центр». До речі, кількома днями раніше менеджер Галина Скрипник виступила по обласному радіо. Вони теж розповіли про жахіття Голокосту і про ту велику роботу, яку здійснює фонд «Хесед Бешт» по дослідженню теми Голокосту, збереженню пам’ятників та вшануванню світлої пам’яті безвинно страчених.

Ніхто не забутий, ніщо не забуте…