ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

Асоціація благодійників України оголошує активну фазу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2020». Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів, проходить щорічно.

Метою конкурсу є підтримка та розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик.

Завданнями Конкурсу є: популяризація благодійництва та волонтерства, їхніх організацій та ефективних практик; відзначення кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року; інформування суспільства про кращі практики благодійноcті; популяризація та заохочення широкого кола громадян до благодійності та волонтерства, актуальність та суспільна значущість проектів.

У конкурсі можуть брати участь благодійники/волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Заявку можна завантажити за посиланням (заявка додається). Заповнену заявку необхідно надіслати електронною поштою на адресу: konkurs.blago@gmail.com до 1 березня 2020 року (включно). До неї також доцільно додати фотографії (не більше 5-10 шт.), лінки на інформацію про благодійну чи волонтерську діяльність учасника конкурсу, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу.

Цього року Оргкомітет Конкурсу визначив 24 конкурсні номінації, за якими буде проводитись відбір. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька номінацій під які підпадає діяльність організації чи проект:

Основні колективні номінації:

Благодійність великого бізнесу.

Благодійність середнього та малого бізнесу.

Корпоративна благодійність.

Колективне волонтерство.

Всеукраїнська благодійність.

Регіональна благодійність.

Місцева благодійність.

Благодійність в охороні здоров’я.

Благодійність в освіті та науці.

Благодійність в культурі та мистецтві.

Благодійність в соціальній сфері.

Благодійність в сфері екології та охорони довкілля.

Благодійність в захисті України.

Благодійність неурядового сектору.

«Добро починається з тебе».

Благодійна акція року.

«Платформа добра».

Індивідуальні номінації:

Благодійник року.

Волонтер року

Меценат року

Спеціальні номінації:

Народний благодійник.

Медіа про благодійність

Благодійність медіа

Допомога з-за кордону.

Детальніше про номінації (як лінк надіслали у матеріалах).

У кожній із вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2020 року у Києві. Інформацію про публічне нагородження переможців Конкурсу та вручення відзнак Конкурсу організатори нададуть додатково, особисто кожному переможцю Конкурсу. Переможці конкурсу також будуть сповіщені про це листом на пошту координатора проекту, що була зазначена в заявці та оголошені на офіційному сайті конкурсу: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/.

Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть друге та третє місце нагороджуються спеціальними дипломами.

Кінцевий термін подачі заявок – 1 березня 2020 року (включно). Заявку можна завантажити за лінком (заявка у додатку). Детальніша інформація за телефоном: 067-164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail: konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти конкурсу: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/. Перебіг конкурсу та всі новини і повідомлення будуть відображатися на офіційних сайтах. Подані заявки проходять технічну експертизу на відповідність вимогам конкурсу. Після експертизи заявнику надійде повідомлення на e-mail, що було вказано у заявці, щодо допущення до конкурсу та порядковий номер зареєстрованої заявки.

Детальніше про конкурс читайте у «Положенні про Національний конкурс «Благодійна Україна» (як лінк у матеріалах). Участь в Конкурсі автоматично означає ознайомлення та повну згоду учасників з цим Положенням. Визначення переможців конкурсу відбуватиметься, після закінчення прийому заявок, а саме з 1 березня 2020 року. Склад керівних органів конкурсу будуть висвітлені на сайті конкурсу у листопаді місяці. Національна експертна рада конкурсу (оцінює заявки) сформована з визнаних експертів та високваліфікованих спеціалістів.

ДОВІДКОВО про Національний конкурс «Благодійна Україна». Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний конкурс, заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. Конкурс розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі «Благодійна Україна» – проводиться з 2012 року.

Номінація Номінант Дата отримання Реєстраційний номер ¨ колективна ¨ індивідуальна ¨ спеціальна

(заповнюється організаторами)

КОНКУРСНА ЗАЯВКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА – 2020»

Номінація (з переліку колективних, індивідуальних та спеціальних номінацій

виділіть номінацію (ї) у яких заявка братиме участь):

Ø колективні 1) Благодійність великого бізнесу 2) Благодійність середнього та малого бізнесу. 3) Корпоративна благодійність. 4) Колективне волонтерство. 5) Всеукраїнська благодійність. 6) Регіональна благодійність. 7) Місцева благодійність. 8) Благодійність в охороні здоров’я. 9) Благодійність в освіті та науці. 10) Благодійність у культурі та мистецтві. 11)Благодійність у соціальній сфері. 12) Благодійність в сфері екології та охорони довкілля. 13) Благодійність у захисті України. 14) Благодійність неурядового сектору. 15) «Добро починається з тебе» (Молодіжна та дитяча благодійність). 16) Благодійна акція року. 17) «Платформа добра». Ø індивідуальні 1) Благодійник року. 2) Волонтер року. 3) Меценат року . Ø Спеціальні 1) Благодійність медіа. 2) Медіа про благодійність. 3) Допомога з-закордону. 4) Народний благодійник (відзнака з онлайн голосуванням)

Відомості про заявника (організацію або особу)

Повна назва організації або П.І.Б. Посада, П.І.Б. керівника (для організацій) та відповідальної особи-заявника (обов’язково) Поштова адреса Телефон (обов’язково) E-mail (обов’язково) Адреса сайту в інтернеті Додаткова інформація

Загальні відомості про номінанта

Повна назва організації або П.І.Б. Посада, П.І.Б. керівника (для організацій) Поштова адреса Телефон (обов’язково) E-mail (обов’язково) Адреса сайту в інтернеті Додаткова інформація

Інформація про благодійну діяльність номінанта

Сфера(и) благодійної діяльності (або назва благодійної акції) Річний обсяг наданої благодійної допомоги (грошова оцінка в гривнях) Стислий опис наданої благодійної допомоги (в тому числі необхідно розкрити): – вирішення конкретної суспільної проблеми; – досягнуті якісні (принципові) зміни; – довготривалість результатів; – інноваційність застосовуваних форм і методів. Цільова аудиторія: кому саме надавалася допомога, кількісна оцінка охоплених фізичних осіб чи організацій Територія охоплення: вся країна, область(і), район(и), населений пункт(и) Виконавці, партнери та спонсори Залучені ресурси (людські, матеріальні, фінансові тощо) Підтверджуючі документи та матеріали: фото (не більше 10 шт.), лінки на інформацію про діяльність, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації тощо, які характеризують діяльність учасника конкурсу.

Обов’язково відзначте:

¨ Наявність згоди номінанта на участь в конкурсі (якщо номінанта подає інша особа).

¨ Заявник несе відповідальність за достовірність та правдивість поданої інформації.

¨ Заявник згоден на оприлюднення поданої інформації.

П.І.Б. особи, яка заповнила і надіслала заявку Дата «____» ______________20__ року

УВАГА!!!

Обсяг заповненої конкурсної заявки не повинен перевищувати 4 сторінки формату А4

Конкурсну заявку та додаткові інформаційні матеріали (за наявності) просимо надіслати до 1 березня 2020 року

на електронну адресу: konkurs.blago@gmail.com. Матеріали для участі в конкурсі подаються лише в електронному форматі. (текстовий редактор MS Word). Інформацію про публічне нагородження переможців Конкурсу та вручення призів організатори нададуть додатково, особисто кожному переможцю Конкурсу.

Дякуємо за участь в Національному конкурсі «Благодійна Україна – 2019»!