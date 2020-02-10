









Вільний, самодостатній, критично мислячий = медіаграмотний!

У центрі соціальної допомоги м.Хмельницького відбувся тренінг на тему «Медіаграмотність, або як не загубитися в інформаційному хаосі». Ведуча Наталія Бхіндер, кандидатка педагогічних наук, доцентка ХГПА, викладачка, перекладачка, авторка, експертка з медіаграмотності, коуч-тренерка, розповіла присутнім та показала на практичних прикладах, як розпізнати інформаційну манцпуляцію і захистити себе від впливу ЗМІ та соціальних медіа. Адже ми живемо в потужному інформаційному потоці й щохвилини змушені опрацьовувати безліч різноманітної інформації.

Практичні вправи, чимало корисного відео, діалоги та обговорення в групах зробили свою справу. Маємо надію, що мети було досягнуто, і відтепер учасники тренінгу краще орієнтуватимуться в інформаційному середовищі, відрізнятимуть правдиву інформацію від фейків, зможуть захистити себе від маніпуляцій та розповісти про це своїм друзям і знайомим.