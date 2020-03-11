Майстер-клас – просто клас!

Смачний майстер-клас зробили волонтерки, учасниці клубу «Бетеавон» фонду «Хесед Бешт» разом з менеджером з харчування Анжелою Таращан. Вони виготовляли і випікали гоменташі – традиційні пурімські ласощі, запозичували одна в одної способи ліплення, рецепти тіста й начинок.
Що вийшло – бачите на фото. Гоменташі просто чудові – золотисті, запахущі, смачнющі. Відчувається, що з душею і в гарному настрої готувалися. А призначена солодка продукція для наших маломобільних клієнтів. І рознесе її по домівках та «приправить» душевним спілкуванням уже інша група волонтерів.
Спасибі вам, наші безкорисливі помічники!