Концерт єврейської культури































Холодний листопадовий день став значно привітнішим для тих кам’янчан, які завітали в міський будинок культури на чудове свято – день єврейської культури. Його подарували громаді міста Кам’янця-Подільського працівники та волонтери ХБФ «Хесед Бешт».

Знайомство з національною культурою – це завжди цікаво. Тим більше – з такою самобутньою і оригінальною культурою, як єврейська! Жодне весілля чи інша урочистіть нині не обходяться без відомих єврейських мелодій «Хава нагіла», «Сім-сорок», «Тумбалалайка» і інших. Вони давно пішли в народ, стали частиною інших культур. Інтерес і любов в українців до єврейської культурної спадщини дуже великий, ми в цьому ще раз переконалися по наповненню залу – голці не було де впасти, відчули по тому, як тепло нас приймали і якими бурхливими оплесками проводжали – наче іменитих артистів.

Але найбільше оплесків дісталося нашому «Хеседу» не за артистизм, а за його повсякденну вкрай потрібну людям діяльність. В Кам’янці-Подільському діє регіональне представництво нашого фонду, яке значною мірою знімає соціальну напругу в місті. За це наш керівник Ігор Олександрович Ратушний удостоївся почесної відзнаки «За заслуги перед міською громадою» та нагороджений Дипломом міськради за багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у поліпшення соціального забезпечення населення та створення єдиного багатонаціонального суспільства. Нагороди вручив заступник міського голови Вадим Анатолійович Савчук.

Наш концерт додав кам’янчанам настрою та нових вражень. Натомість ми повезли з міста на камені чергову порцію наснаги до роботи.