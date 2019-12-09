Uncategorized Еврейское счастье Continue Reading

Uncategorized Традиція вітати ювілярів заведена в нашому Хеседі дуже давно. Знаємо по собі: коли в дім приходять вітальні листівки з теплими й сердечними привітаннями, вони не менше зігрівають душу, ніж подарунки від рідних людей. Красиві листівки несуть в оселі ювілярів наші найщиріші побажання. Continue Reading

Uncategorized Попрацювали плідно Майже рік в нашому Хеседі працював проект «Уроки історичної правди». Він дав можливість його учасникам весь цей період активно вивчати і пізнавати єврейську історико-культурну спадщину. В рамках проекту ми побували в святих місцях Меджибожа, Сатанова, Ямполя на могилах єврейських праведників Continue Reading

Uncategorized Клуб івриту В нашому Хеседі працює Клуб розмовного івриту. Заняття відбуваються раз у тиждень. Після п’ятого заняття наші слухачі покінчили з великим упередженням щодо древньоєврейської мови: якщо раніше вважали, що вивчити її поза івритомовним середовищем абсолютно неможливо, то тепер уже навіть заговорили Continue Reading

Uncategorized Шабат шалом! Отпраздновали шабат Участники проекта «Масорет» 29 ноября вместе отпраздновали шабат. Молодые участники группы с большим интересом учились у тех, кто постарше, как правильно омывать руки, произносить благословения на свечи, халы, вино. Разучивали и пели гимн Царице-субботе «Леха доди», дружно спели песню Continue Reading

Uncategorized Семінар з культури ідиш Вже вдруге в цьому році в нашому Хеседі відбувся семінар по культурі ідиш. На цей раз його провела директор інституту іудаїки м. Київ Юлія Смілянська. Культура ідиш – ще одна втрата Голокосту. Але навіть по тому, який інтерес викликає мова Continue Reading

Uncategorized Концерт єврейської культури Холодний листопадовий день став значно привітнішим для тих кам’янчан, які завітали в міський будинок культури на чудове свято – день єврейської культури. Його подарували громаді міста Кам’янця-Подільського працівники та волонтери ХБФ «Хесед Бешт». Знайомство з національною культурою – це завжди Continue Reading

Uncategorized Здоровий день Бажання якомога довше залишатися здоровим є у кожної людини. Проте не кожен з нас готовий змінити свій звичний спосіб життя і зайнятися спортом. Честь і хвала тим людям, котрі замислились над проблемою збереження здоров'я, подолали свою инертність і двічі на Continue Reading

Uncategorized Презентація «Штетла» №7 В нашому фонді відбулася непересічна подія: презентація літературно-публіцистичного збірника «Штетл» №7. В засіданні круглого столу з цієї нагоди взяли участь науковці, історики, священнослужителі, працівники музеїв, бібліотек, ЗМІ та небайдужа громадськість міста. «Штетл» №7 виданий в пам’ять про Проскурівський єврейський погром 1919 Continue Reading

Uncategorized Дорогие друзья! Закончилась череда осенних праздников, но по -прежнему нас радует погода и согревает тепло сердец друг друга. Вот также тепло и празднично женская группа Проекта Кешер при ХБФ " Хесед Бешт" провели шаббат и последние дни Суккота. Мира и благополучия нашим Continue Reading

Uncategorized «Окрилені рожевою стрічкою» 11 жовтня 2019р. в приміщенні Хмельницького обласного художнього музею зібралися жінки різного віку, щоб прийняти участь у арт-марафоні «Окрилені рожевою стрічкою». Захід відбувся в рамках Всесвітнього місячника профілактики та боротьби з раком молочної залози. Його підготували і провели співробітники благодійного Continue Reading

Uncategorized Сатанівський етнофестиваль зібрав талантів Наші «сивочолі дами і кавалери» (ви вже здогадалися, що йдеться про волонтерський танцювальний колектив фонду «Хесед Бешт» «Золоті роки») представили на суд глядачів два своїх танці на фестивалі національних культур «Сатанівфест». Треба сказати, що це був справжній фестиваль, а Continue Reading

Uncategorized Рош ха-Шана Наконец к нам пришёл Рош аШана! В связи с наступившим новым годом, а также в преддверии праздников, которые он «открывает», было проведено две встречи в рамках дневного центра. Здесь все мы вспомнили о традициях и обычаях, собравшись за новогодним столом, а Continue Reading

Uncategorized Шана Това! Continue Reading

Uncategorized «Хесед Бешт» має іменну поштову марку! Відтепер Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» має власну поштову марку. Поштові марки – це хоч і крихітні, але дуже цінні витвори мистецтва. Ними захоплюються, їх колекціонують, зрештою продають на аукціонах, інколи за шалені гроші. Наша дуже симпатична іменна марка містить зображення Continue Reading

Uncategorized Поїздка до святинь Меджибожа 22 вересня 1942 року – одна з найбільш трагічних дат в історії Меджибожа. Саме того дня в яру за селом німецькі фашисти розстріляли понад три тисячі євреїв меджибізького гетто. Традиційно працівники і клієнти ХБФ «Хесед Бешт» щороку у вересні відвідують Continue Reading

Uncategorized Хеседу - 20! 16 вересня ХБФ «Хесед Бешт» зустрів свій 20-річний ювілей. Святкування відбулося в муздрамтеатрі ім. Старицького, в колі добрих друзів і колег. Перед урочистостями для гостей були влаштовані виставки. Спеціально до цього дня була видана і роздана учасникам свята газета фонду Continue Reading

Uncategorized Вийшов у світ Штетл №7 Днями вийшов друком літературно-публіцистичний збірник «Штетл». 7-й випуск повністю приурочений сторіччю Проскурівського єврейського погрому, що стався в 1919 р. Виходу збірника в світ передувала кропітка пошукова робота. Знайдено чимало нових документів, серед яких списки жертв погрому, виписки з реєстраційного журналу єврейської Continue Reading

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Uncategorized Жахи Голокосту не забуто! 11 вересня на Ізяславщині відбулася історична подія: у лісі в напрямку с. Білеве на місці на розстрілу євреїв в роки Другої світової війни відкрито монумент жертвам Голокосту. Це другий пам’ятник в Ізяславському районі, профінансований американським фондом Цаля Каплуна. На мітинг-реквієм Continue Reading

Uncategorized Ще одне диво світу Вінницький річковий світло-музичний мультимедійний фонтан можна з повним правом поставити в один ряд з найкращими видовищами світу. Тому цілком закономірно, що цей унікальний плавучий фонтан став візитівкою Вінниці і занесений до туристичних маршрутів України. Кожного року ХБФ «Хесед Бешт» організовує Continue Reading

Uncategorized Теперь красивой быть просто! Каждая женщина хочет выглядеть опрятно и привлекательно в любом возрасте. Здесь на помощь нашим клиентам пришли волонтерские проекты. Клара Винник, которая много лет трудилась маникюршей, а сейчас на заслуженном отдыхе, с удовольствием согласилась продолжать дело своей жизни, но уже бесплатно. Continue Reading

Uncategorized Принимали дорогих гостей 20 августа мы принимали дорогих гостей: работников Черниговского еврейского общинного центра «Хесед-Эстер». Время от времени коллеги должны встречаться, это очень полезно для дальнейшей работы: мы делимся опытом, узнаем новости еврейского мира из первых уст, мы заимствуем какие-то методы и формы Continue Reading

Uncategorized Пикники пришлись по душе Пикники очень пришлись по душе нашим клиентам. Ни телевизор, ни компьютер не заменят приятное живое общение давних знакомых. Очередную встречу клиентов Дневного Центра мы тоже собирались устроить на пляже, но наши планы немножко изменил дождь. Тем не менее, пикник состоялся Continue Reading

Uncategorized Браво, "Офис-Центр"! Известная в нашем городе компания «Офис-центр» – давний и надежный партнер нашего «Хеседа». В преддверие 1 сентября детям – подрастающему поколению фонда «Хесед Бешт», магазин «Офис-центр», торгующий канцтоварами, сделал красивые и полезные подарочные наборы. Туда вошли тетради, альбомы, ручки, карандаши, Continue Reading

Uncategorized І знову Сатанів! І знову Сатанів! З великим задоволенням ми їздимо до Сатанова. Не заради цілющої води, нас вабить древня історія цього містечка і особливо ж – багата єврейська спадщина. Наприкінці 19 – на початку 20 століття з 4,5 тисячі населення Сатанова 3 тисячі Continue Reading

Uncategorized Пікнік у Печеськах Влітку так хочеться на природу! Але дача є далеко не в кожного. У нас встановилися дружні стосунки з багатьма громадськими організаціями, і одна з них – фонд інвалідів «Доброта». Члени цього фонду вже давненько облюбували собі для відпочинку дачу Хеседу Continue Reading

Uncategorized Шабатон Шабатон 9-10 августа к нам на шабатон съехались клиенты фонда «Хесед Бешт» из малых регионов. Программа была очень насыщенной и интересной. Участники шабатона после того, как расположились в уютных номерах гостиницы, побывали на экскурсии «Проскуров еврейский». Во время кофе-паузы на летней Continue Reading

Uncategorized І знову - древній Сатанів Учасники проектів «Уроки історичної правди» і «Масорет», що діють у нашому Хеседі, побували в Сатанові. Не дивуйтесь, що наші поїздки туди відбуваються надто часто: Сатанів був колись єврейським штетлом, у ньому збереглося чимало історико-культурних і сакральних пам’яток, і ми як Continue Reading