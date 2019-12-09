Клуб івриту

В нашому Хеседі працює Клуб розмовного івриту. Заняття відбуваються раз у тиждень. Після п’ятого заняття наші слухачі покінчили з великим упередженням щодо древньоєврейської мови: якщо раніше вважали, що вивчити її поза івритомовним середовищем абсолютно неможливо, то тепер уже навіть заговорили на івриті! Такий прогрес додає впевненості.
Клуб працюватиме і в наступному році, тож звертаємося до тих наших клієнтів, котрі хочуть спробувати свої сили у вивченні івриту: приєднуйтесь до нас, вивчайте разом з нами мову Б-га. Адже відомо: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Заняття безкоштовні, ми збираємось у Центрі соціальної допомоги фонду «Хесед Бешт» щосереди о 16.30.