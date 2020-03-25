Долучайтеся до добрих справ

Ми так чекали весни, сонечка, виходів на природу чи дачу, але змушені сидіти вдома, перечікувати біду. ХБФ «Хесед Бешт» закритий для відвідувачів, одначе працює: хто може – той дома, хто не має такої можливості – той у кабінетах. З перших днів карантину в Хеседі діє штаб з протидії коронавірусу, який виробив чіткий план роботи в цих непростих умовах і неухильно його дотримується. І так не лише на Хмельниччині, а у всіх наших філіях: на Тернопіллі, в Рівненській та Волинській областях. Скрізь безперебійно і на совість трудиться цілий штат патронажних працівників.

Менеджери фонду щоденно на телефонному зв’язку з клієнтами або обмінюються інформацією з багатьма із них в соціальних мережах. З’ясовують потреби, проблеми, цікавляться станом здоров’я, підказують, як діяти в тих чи інших обставинах. Волонтерські центри завжди готові підвезти продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Одиноким людям похилого віку, котрі отримували гарячі обіди в Хмельницькому центрі соціальної допомоги, тепер розвозять їх до квартир.

Працівники Хеседу не забули й про дітвору – саме час провести для них цікаві тренінги, інтерактивні ігри тощо.

Не біда, що неможливо провести якісь масові заходи й розваги. Спілкування не припинилося, працівники, скажімо, Рівненського відділення нашого Хеседу запропонували своїм клієнтам розумові вправи та ігри. До речі, наші колеги-рівняни і волиняни (з Луцького відділення) заздалегідь подбали, щоб у клієнтів було вдосталь продуктів харчування тривалого зберігання, засобів особистої гігієни.

Бажаємо усім міцного здоров’я. Ми переконані: ніяка недуга не здолає народ, який вміє гуртуватися в складні часи, не опускає рук і не занепадає духом. Бережіть себе, зберігайте хороший настрій.

Запрошуємо небайдужих людей та спонсорів допомагати нашій соціально відповідальній установі. Разом ми зробимо значно більше добрих справ. Зарахується на небесах…