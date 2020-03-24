БЛАГАЄМО ПРО ДОПОМОГУ!

Чернівецький обласний благодійний фонд «Хесед Шушана в цей непростий час продовжує подавати допомогу своїм підопічним, а це близько шести сотень людей похилого віку. Патронажні працівники фонду закуповують продукти харчування і ліки, допомагають здійснювати догляд, прибирати помешкання, готувати їжу та інше.

В зв’язку з тимчасовим припиненням роботи громадського транспорту просимо волонтерів та благодійників, у яких є можливість та добра воля, надати допомогу в перевезенні особистим транспортом наших патронажних працівників. Будемо безмірно вдячні!

Спасибі вам наперед від наших підопічних.

Про намір допомогти повідомляйте фонд через Фейсбук або за номером телефону: 050 338 02 47.